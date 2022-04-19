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    Trabzonspor kupa yarı final ilk maçında Kayserispor'u yendi

    Trabzonspor kupa yarı final ilk maçında Kayserispor'u yendi

    Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, konuk ettiği Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 22:30
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 23:08
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    Türkiye Kupası yarı final maçları başladı. Trabzonspor, ilk maçta sahasında Kayserispor'u ağırladı.

    Trabzonspor son dakikalarda Cornelius ile kazandı

    Çekişmeli geçen mücadeleyi bordo mavili ekip, 87. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle 1-0 kazandı.

    İlk yarı

    10. dakikada Visca'nın ceza alanı içinden sert vuruşunda kaleci Lung, yatarak topu çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

    15. dakikada Visca'nın sağdan ortasına Kouassi'nin kafa vuruşunda, savunma çizgi önünden topu kornere gönderdi.

    22. dakikada Visca'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    33. dakikada Visca'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top kalele Lung'da kaldı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

    Trabzonspor kupa yarı final ilk maçında Kayserispor u yendi #1

    İkinci yarı

    58. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yerden sekerek sağ köşesine gelen topu çelmeyi başardı.
    63. dakikada sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Lung topu kontrol etti.
    77. dakikada Thiam'ın sağdan ortasında, Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı topu Cardoso kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak etkisiz şekilde auta çıktı.
    78. dakikada Visca'nın sağdan ortasına Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Lung yatarak topa sahip oldu.
    87. dakikada Trabzonspor golü buldu. Nwakaeme'nin soldan ortasında topu göğsüyle kontrol eden Cornelius, meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 1-0.
    90+4. dakikada İlhan Parlak'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu çeldi.
    Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

    Trabzonspor kupa yarı final ilk maçında Kayserispor u yendi #2

    Trabzonspor: 1 - Yukatel Kayserispor: 0

    Stat: Medical Park

    Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İlker Takpak

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Ahmetcan Kaplan (Dk. 66 Dorukhan Toköz), Puchacz, Siopis (Dk. 84 Koita), Bakasetas (Dk. 72 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Berat Özdemir), Visca, Kouassi (Dk. 66 Nwakaeme), Cornelius

    Trabzonspor kupa yarı final ilk maçında Kayserispor u yendi #3

    Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Campanharo, Attamah (Dk. 90+1 İlhan Parlak), Kemen (Dk. 67 İbrahim Akdağ), Thiam, Emrah Başsan (Dk. 76 Mustafa Pektemek), Gavranovic (Dk. 76 Cardoso)

    Gol: Dk. 87 Cornelius (Trabzonspor)

    Sarı kartlar: Dk. 62 Kemen, Dk. 70 İbrahim Akdağ, Dk. 83 Thiam, Dk. 90+5 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor), Dk. 70 Bakasetas, Dk. 74 Puchacz, Dk. 74 Siopis, Dk. 90+4 Hamsik (Trabzonspor)

    Trabzonspor kupa yarı final ilk maçında Kayserispor u yendi #4


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