Trabzonspor, Manisa FK'yı 3 golle geçerek Türkiye Kupası'nda tur atladı Trabzonspor, Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Manisa FK'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

ensonhaber.com

Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Abdullah Avcı yönetimindeki Süper Lig takımı Trabzonspor ile Mustafa Dalcı'nın çalıştırdığı 1. Lig ekibi Manisa FK karşı karşıya geldi.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Trabzonspor oldu.

Trabzonspor, soyunma odasına önde girdi

Tempolu başlayan karşılaşmada Trabzonspor 7. dakikada Taxiarchis Fountas'ın düzgün vuruşu ile öne geçti.

Meriton Korenica 15'te serbest vuruştan şık golle Manisa FK'ya beraberliği getirdi.

Karadeniz ekibinde ilk golün asistini yapan Enis Destan 28'de attığı kafa golüyle takımını yeniden öne geçirdi. ilk devre ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Enis, bir kez daha sahneye çıktı ve turu getirdi

Enis Destan ikinci yarıda da tabelayı değiştirmeye devam etti. Edin Visca'nın pasında topu bir kez daha filelerle buluşturan Enis 69'da farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakibini 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek

Yaz transfer döneminde bordo-mavililere katılan ancak sakatlığı sebebiyle şans bulamayan Joaquin Fernandez 46. dakikada oyuna dahil olarak ilk maçına çıktı.

Lige derbiyle dönecek olan bordo-mavililer, 21 Ocak Pazar günü yine bu statta Galatasaray'ı konuk edecek.

Kupada son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.