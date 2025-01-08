Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a üç attı

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Türkiye Kupası’nda grup maçlarının heyecanın yaşanıyor.

A Grubu’nun 1. haftasında Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor ile Sami Uğurlu’nun çalıştırdığı Alanyaspor, hakem Atilla Karaoğlan’ın düdük çaldığı mücadelede Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Müsabaka ev sahibi takım Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

TRABZONSPOR, GOLLERİ İKİNCİ YARIDA BULDU

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Edin Visca, 58. dakikada Simon Banza ve 69. dakikada Antony Nwakaeme attı.

BANZA'DAN 12. GOL

Trabzonspor'da bu maçta da fileleri havalandıran Simon Banza, bordo-mavili forma altında 17 maçta 12 gole ulaştı.

ALANYASPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI

Alanyaspor'da Buluthan Bulut, 84. dakikada sakatlık yaşamasının ardından sedyeyle kenara geldi. Alanyaspor, oyuncu değişiklik hakkının tamamını kullandığı için karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

TRABZONSPOR, 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonucun ardından Trabzonspor, kupaya 3 puanla başladı. Alanyaspor, ilk maçta puan alamadı.

İKİ TAKIMIN FİKSTÜRLERİ

Trabzonspor, kupada bir sonraki maç haftasında İskenderunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, ligde ise hafta sonunda sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Alanyaspor, kupanın bir sonraki haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Akdeniz temsilcisi, ligde ise hafta sonunda Sivasspor deplasmanına konuk olacak.