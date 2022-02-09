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Trabzonspor Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u yendi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, çeyrek finale yükseldi.
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 22:26
- Güncelleme : 09.02.2022 - 22:49
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçlarının oynandığı hafta, Trabzonspor deplasmanda Denizlispor ile karşılaştı.
TRABZONSPOR ÇEYREK FİNALDE
Bordo mavili ekip, maçı 8. dakikada Hüseyin Türkmen ve 77’de Jean Kouassi’nin golleriyle 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Denizlispor'un tek golünü ise 58. dakikada Mustafa Çeçenoğlu kaydetti.