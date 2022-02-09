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    Trabzonspor Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u yendi

    Trabzonspor Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u yendi

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, çeyrek finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 22:26
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 22:49
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçlarının oynandığı hafta, Trabzonspor deplasmanda Denizlispor ile karşılaştı.

    TRABZONSPOR ÇEYREK FİNALDE

    Bordo mavili ekip, maçı 8. dakikada Hüseyin Türkmen ve 77’de Jean Kouassi’nin golleriyle 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

    Denizlispor'un tek golünü ise 58. dakikada Mustafa Çeçenoğlu kaydetti.

    Trabzonspor Türkiye Kupası nda Denizlispor u yendi #1

    Trabzonspor Türkiye Kupası nda Denizlispor u yendi #2

    Trabzonspor Türkiye Kupası nda Denizlispor u yendi #3

    Trabzonspor Türkiye Kupası nda Denizlispor u yendi #4

    Trabzonspor Türkiye Kupası nda Denizlispor u yendi #5

    Trabzonspor Türkiye Kupası nda Denizlispor u yendi #6

    Trabzonspor Türkiye Kupası nda Denizlispor u yendi #7


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