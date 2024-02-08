Trabzonspor, uzatmalarda Gençlerbirliği'ni eledi

Türkiye Kupası’nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor.
Sinan Kaloğlu yönetimindeki 1. Lig takımı Gençlerbirliği ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Süper Lig ekibi Trabzonspor, hakem Mert Güzenge'nin düdük çaldığı müsabakada Ankara Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren müsabakada kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Trabzonspor oldu.
Gençlerbirliği, ilk yarıyı önde bitirdi
Mücadelede ev sahibi ekip, 14. dakikada Melih Bostan'ın golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Eren Elmalı sahneye çıktı, maç uzadı
Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde sahneye çıkan Eren Elmalı, Trabzonspor'u maçta tuttu. Karşılaşmada uzatmaya gidildi.
Trezeguet, Trabzonspor'a çeyrek finali getirdi
105+1. dakikada Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet, kaydettiği şık golle geri dönüşü tamamladı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri adını çeyrek finale 2-1'lik skorla yazdırdı.
Öte yandan bordo-mavililerde yeni transfer Thomas Meunier, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
Kura çekimi 12 Şubat'ta yapılacak
Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
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