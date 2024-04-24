Trabzonspor'da Enis Destan doğrudan kırmızı gördü

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Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Bordo-mavili takımın ev sahipliğinde Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısının son dakikalarında tansiyon bir hayli yükseldi.
Dakikalar 44'ü gösterdiğinde Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 10 kişi kaldı.
Enis Destan, sert hareketi sonrası kırmızı gördü
Karadeniz ekibinin genç oyuncusu Enis Destan, Federico Ceccherini ile girdiği ikili mücadele sırasında rakibine sert bir müdahalede bulundu.
Olay sonrası iki takım oyuncuları arasında sinirler gerildi.
Maçın hakemi Ali Şansalan VAR incelemesi sonrasında 21 yaşındaki forvete direkt olarak kırmızı kart gösterdi.
(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)
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