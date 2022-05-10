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    Trabzonspor'u yenen Kayserispor, Türkiye Kupası'nda finalde

    Trabzonspor'u yenen Kayserispor, Türkiye Kupası'nda finalde

    Türkiye Kupası yarı finalinde Kayserispor, Trabzonspor'u rövanşta 4-2 yenerek, ilk maçtaki 1-0'lık yenilgiyi tersine çevirdi ve finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 22:35
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 22:56
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    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kayserispor, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Trabzonspor'u sahasında ağırladı.

    Bol gollü geçen karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 kazanarak finale yükselen taraf oldu.

    Bol gollü mücadele

    Karşılaşma’da Kayserispor’un gollerini 48 ve 90+6’da Emrah Başsan, 59’da Mecit Hüseyni ve 90+1’de Mame Thiam attı. Trabzonspor’un gollerini se 3. dakikada Anthony Nwakaeme ve 82. dakikada Anastasios Bakasetas kaydetti.

    Trabzonspor u yenen Kayserispor, Türkiye Kupası nda finalde #1

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra sampiyonu da elediler

    Son 16 turunda Fenerbahçe'yi, çeyrek finalde de Beşiktaş'ı kupa dışına iten Kayseri ekibi, yari finalde de ilk maçı 1-0 kaybetmesine karşın, rövanşta 4-2 gibi bir skorla kazanarak kupada iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

    Trabzonspor u yenen Kayserispor, Türkiye Kupası nda finalde #2

    Trabzonspor u yenen Kayserispor, Türkiye Kupası nda finalde #3

    Trabzonspor u yenen Kayserispor, Türkiye Kupası nda finalde #4

    Trabzonspor u yenen Kayserispor, Türkiye Kupası nda finalde #5

    Trabzonspor u yenen Kayserispor, Türkiye Kupası nda finalde #6

    Trabzonspor u yenen Kayserispor, Türkiye Kupası nda finalde #7

    Trabzonspor u yenen Kayserispor, Türkiye Kupası nda finalde #8

    Trabzonspor u yenen Kayserispor, Türkiye Kupası nda finalde #9


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