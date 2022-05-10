Trabzonspor'u yenen Kayserispor, Türkiye Kupası'nda finalde

Türkiye Kupası yarı finalinde Kayserispor, Trabzonspor'u rövanşta 4-2 yenerek, ilk maçtaki 1-0'lık yenilgiyi tersine çevirdi ve finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kayserispor, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Trabzonspor'u sahasında ağırladı.

Bol gollü geçen karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 kazanarak finale yükselen taraf oldu.

Bol gollü mücadele

Karşılaşma’da Kayserispor’un gollerini 48 ve 90+6’da Emrah Başsan, 59’da Mecit Hüseyni ve 90+1’de Mame Thiam attı. Trabzonspor’un gollerini se 3. dakikada Anthony Nwakaeme ve 82. dakikada Anastasios Bakasetas kaydetti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra sampiyonu da elediler

Son 16 turunda Fenerbahçe'yi, çeyrek finalde de Beşiktaş'ı kupa dışına iten Kayseri ekibi, yari finalde de ilk maçı 1-0 kaybetmesine karşın, rövanşta 4-2 gibi bir skorla kazanarak kupada iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı.