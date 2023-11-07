Trabzonspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi gerçekleştirildi.

ensonhaber.com

Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

56 takım mücadele edecek

Bu turda, üçüncü eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 ekibin yanı sıra Süper Lig'den 6, 1. Lig'den 7 ve 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 5-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

Trabzon'un rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'ndaki rakibi Çorum FK oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da tüm eşleşmeler:

-Trabzonspor - Çorum FK

-Başakşehir - Şanlıurfaspor

-Sivasspor - Arnavutköy Bld.

-Antalyaspor - Kepezspor

-Hatayspor - Düzcespor

-Samsunspor - Tokat Bld. Plevnespor

-Ankaragücü - İskenderunspor

-Gaziantep FK - Etimesgut Bld.

-Kayserispor - Vanspor

-Alanyaspor - Kocaelispor

-Rizespor - Bucaspor

-Pendikspor - Isparta 32

-Kasımpaşa - Kırşehir Bld.

-Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşıspor

-Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor

-Göztepe - 1461 Trabzon

-Eyüpspor - Ankara Demirspor

-Bodrumspor - Menemen FK

-Altay - Kırklarelispor

-Sakaryaspor - Ankaraspor

-Gençlerbirliği - Bornovaspor

-Manisa FK - Kastamonuspor

-Erzurumspor - Erzincanspor

-Ankara Keçiörengücü - Muşspor

-Adanaspor - Esenler Erokspor

-Bandırmaspor - Somaspor

-Boluspor - Amedspor

-Ümraniyespor - Çankayaspor