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Turgutluspor'a yenilen Denizlispor Türkiye Kupası'na veda etti
Türkiye Kupası 4. tur maçında Denizlispor, konuk ettiği Turgutluspor'a 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
- Haber Merkezi
- 24.11.2020 - 17:40
Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Denizlispor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor'u ağırladı.
TURGUTLUSPOR ÜST TURA ÇIKTI
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka Turgutluspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Muhammet Beşir ve 69. dakikada Sinan Özkara kaydetti. Denizlispor'un tek sayısını ise 53. dakikada Hadi Sacko attı.
Bu sonucun ardından Denizlispor, Türkiye Kupası'na veda etti. Turgutluspor ise 5. tura yükseldi.