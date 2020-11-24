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Turgutluspor'a yenilen Denizlispor Türkiye Kupası'na veda etti

Turgutluspor'a yenilen Denizlispor Türkiye Kupası'na veda etti

Türkiye Kupası 4. tur maçında Denizlispor, konuk ettiği Turgutluspor'a 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.