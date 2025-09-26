Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi

Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim törenine TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Ziraat Bankası yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

"KUPAYI DAHA CAZİP HALE GETİREN, MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTEN TÜM PAYDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİYORUM"

Mecnun Otyakmaz, kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye Kupası'nın önemine dikkat çekti.

Otyakmaz, şu şekilde konuştu:

Bu yıl 64. kez düzenlediğimiz Türkiye Kupası'nda grup maçlarına adım adım yaklaşıyoruz. Bu süreçte başta sahada canla başla mücadele eden futbolcularımız olmak üzere, kulüplerine her koşulda destek veren taraftarlarımıza ve kulüplerimizin değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Kupayı daha cazip hale getiren, marka değerini yükselten tüm paydaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum. Türkiye Kupası, sahadaki rekabetin yanı sıra dayanışma, kardeşlik ve fair-play ruhunu içinde barındırıyor. Kupada, amatöründen profesyoneline her oyuncumuz aynı heyecanı yaşıyor. Gençlerimize ilham olan Türkiye Kupası, futbol tutkunu ülkemizin her köşesinden takımları aynı organizasyonda buluşturuyor. Futbolumuzun birleştirici gücüne örnek teşkil eden kupamız, tüm liglerimizdeki takımlara da yer vererek kapsayıcılığını göstermiş oluyor. Türkiye Kupası'nın sadece saha içinde değil saha dışında da birlik, beraberlik ve dostluk ortamı oluşturması bizler için çok değerlidir. Bu ruhun gelecek nesillere aktarılması, futbol kültürümüzün kalıcı şekilde güçlenmesine katkı sağlayacaktır.