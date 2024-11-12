Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabaka programı duyuruldu
Haber Merkezi

Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabaka programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden duyuruldu.

58 takımın mücadele edeceği tur maçları 3, 4 ve 5 Aralık tarihinde oynanacak.

3 ARALIK SALI

13.00 Iğdır FK-Muşspor

13.30 Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor

15.30 Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor

18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor

20.30 Samsunspor-52 Orduspor

4 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Alanyaspor-Fethiyespor

13.30 Erzurumspor-Ayvalıkgücü Belediyespor

13.30 Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor

13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Adana 01 FK

13.30 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK

13.30 Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor

13.30 Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928

13.30 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor

13.30 Çorluspor 1947-Manisa FK

13.30 İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol

13.30 Menemen FK-Elazığspor

13.30 Fatih Karagümrük-Sarıyer

13.30 İskenderunspor-Tire 2021 FK

15.30 Karşıyaka-Ankaragücü

18.00 Konyaspor-Kepezspor

20.30 Bursaspor-Vanspor

5 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Ümraniyespor-Isparta 32 Spor

13.30 Ankara Demirspor-Kastamonuspor

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı

13.30 Karaman FK-Esenler Erokspor

15.30 Hatayspor-Osmaniyespor

18.00 Rizespor-Silivrispor

20.30 Gaziantep FK-Batman Petrolspor

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Emre Çalışkan
Editor