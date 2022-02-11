Euro
15.36
-0.65%
Dolar
13.47
-0.33%
Altın
791.29
-0.32%
Borsa
2003
-1.77%
Bitcoin
586.663
-3.71%
BTXN Coin
37.10
16.52%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

    Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 15:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

    Türkiye Kupası'nda tamamlanan son 16 turu maçlarının ardından 14.30'da başlayan törenle çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

    Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

    Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

    Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri #1

    ÇEYREK FİNAL MAÇLARI MART AYINDA

    Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

    Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri #2

    ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

    • Trabzonspor - Antalyaspor
    • Sivasspor - Fatih Karagümrük
    • Beşiktaş - Kayserispor
    • Alanyaspor - Gaziantep FK

    YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

    • Trabzonspor - Antalyaspor > Beşiktaş - Kayserispor
    • Alanyaspor - Gaziantep FK > Sivasspor - Karagümrük

    Görüş Bildir