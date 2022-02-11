Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Kupası'nda tamamlanan son 16 turu maçlarının ardından 14.30'da başlayan törenle çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI MART AYINDA

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Antalyaspor

Sivasspor - Fatih Karagümrük

Beşiktaş - Kayserispor

Alanyaspor - Gaziantep FK

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ