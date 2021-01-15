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    Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

    Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

    Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerini elemesi durumunda yarı finalde karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2021 - 14:40
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 15:11
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    Futbolda Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

    İşte çeyrek final eşleşmeleri:

    Sivasspor - Antalyaspor

    Galatasaray - Alanyaspor

    Konyaspor - Beşiktaş

    Fenerbahçe - Başakşehir

    Yarı final eşleşmeleri

    Sivasspor - Antalyaspor vs Galatasaray - Alanyaspor

    Konyaspor - Beşiktaş vs Fenerbahçe - Başakşehir

    Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri #1

    ÇEYREK FİNAL MAÇLARI ŞUBAT AYINDA

    Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

    Seri Başı Olan Takımlar
    Başakşehir
    Beşiktaş
    Sivasspor
    Alanyaspor

    Seri Başı Olmayan Takımlar
    Galatasaray
    Fenerbahçe
    Antalyaspor
    Konyaspor

    Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri #2

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