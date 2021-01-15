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Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerini elemesi durumunda yarı finalde karşılaşacak.