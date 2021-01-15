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Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri
Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerini elemesi durumunda yarı finalde karşılaşacak.
- Haber Merkezi
- 15.01.2021 - 14:40
- Güncelleme : 15.01.2021 - 15:11
Futbolda Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.
İşte çeyrek final eşleşmeleri:
Sivasspor - Antalyaspor
Galatasaray - Alanyaspor
Konyaspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Başakşehir
Yarı final eşleşmeleri
Sivasspor - Antalyaspor vs Galatasaray - Alanyaspor
Konyaspor - Beşiktaş vs Fenerbahçe - Başakşehir
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI ŞUBAT AYINDA
Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.
Seri Başı Olan Takımlar
Başakşehir
Beşiktaş
Sivasspor
Alanyaspor
Seri Başı Olmayan Takımlar
Galatasaray
Fenerbahçe
Antalyaspor
Konyaspor