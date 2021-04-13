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    Türkiye Kupası final tarihi belli oldu

    Türkiye Kupası final tarihi belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 15:10
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 16:14
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    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırdı.

    Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

    Türkiye Kupası final tarihi belli oldu #1

    TFF DUYURDU

    TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi." ifadelerine yer verildi.

    Beşiktaş yönetimi Türkiye Kupası finalinin lig bitiminden sonra oynanması için açıklama yapmıştı.

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