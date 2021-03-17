Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u yenen Fraport TAV Antalyaspor finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor, finale yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Karşılaşmada goller, 17. dakikada Lukas Podolski ve 82'de Hakan Özmert'ten geldi.

İLK YARI

17. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Podolski, kendi etrafında döndükten sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0

36. dakikada Tzavellas'ın ortasında iyi yükselen Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, top auta gitti.

37. dakikada Eren Albayrak'ın hatalı pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Salih Uçan'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

43. dakikada Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, Podolski'nin pasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Bünyamin Balcı'nın yerden vuruşunda, top auta çıktı.

44. dakikada Eren Albayrak'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Eren Albayrak'ın ortasında ceza sahası içerisinde Nuri Şahin'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Alanyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

65. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı köşe atışında Salih Uçan ceza sahasına ortasını yaptı. Ön direkteki Tzavellas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takımın atağında, Fredy'nin pasında ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Hakan Özmert'in plasesinde, meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın solundan ağlarla buluştu: 2-0

88. dakikada Moubandje'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Caulker'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest atışta topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fraport TAV Antalyaspor, kupada finale yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Antalyaspor: 2 - Alanyaspor: 0

Stat: Antalya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Alpaslan Dedeş, Murat Ergin Gözütok

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 90+1 Sidney Sam), Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton (Dk. 77 Naldo), Podolski (Dk. 90+1 Orgill)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Tayfur Bingöl (Dk. 77 Bareiro), Ceyhun Gülselam (Dk. 63 Efkan Bekiroğlu), Salih Uçan (Dk. 85 Hasan Hüseyin Acar), Berkan Kutlu (Dk. 63 Siopis), Davidson, Mustafa Pektemek (Dk. 85 Caulker)

Goller: Dk. 17 Podolski, Dk. 82 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Amilton, Dk. 27 Eren Albayrak, Dk. 35 Podolski, Dk. 56 Gökdeniz Bayrakdar ve Serdar Gürler (Yedek kulübesinde), Dk. 60 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 25 Tayfur Bingöl, Dk. 32 Berkan Kutlu, Dk. 71 Mustafa Pektemek, Dk. 75 Siopis, Dk. 78 Efkan Bekiroğlu, Dk. 79 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)