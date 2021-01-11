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    Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının hakemleri

    TFF, Türkiye Kupası'nda oynanacak son 16 turu maçlarını yönetecek hakemleri, resmi internet sitesinden duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 10:45
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    Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının hakemleri

    Süper Lig'de iki maç dışında 18. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, hafta içindeTürkiye Kupası heyecanı yaşanacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu, son 16 turu maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

    Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya
    Beşiktaş-Rizespor: Sarper Barış Saka
    Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

    DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

    Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının hakemleri #1

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