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Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının hakemleri
TFF, Türkiye Kupası'nda oynanacak son 16 turu maçlarını yönetecek hakemleri, resmi internet sitesinden duyurdu.
- Haber Merkezi
- 11.01.2021 - 10:45
Süper Lig'de iki maç dışında 18. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, hafta içindeTürkiye Kupası heyecanı yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, son 16 turu maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya
Beşiktaş-Rizespor: Sarper Barış Saka
Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
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