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Türkiye Kupası



Türkiye Kupası yarı final 2. maçlarının programı açıklandı

Türkiye Kupası yarı final 2. maçlarının programı açıklandı Beşiktaş-Ankaragücü ve Trabzonspor-Fatih Karagümrük eşleşmelerinin olduğu Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının rövanş programı TFF tarafından duyuruldu.