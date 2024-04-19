Türkiye Kupası yarı final 2. maçlarının programı açıklandı
ensonhaber.com

Türkiye Kupası'nda yarı final 2. maçlarının programı resmen belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakalarının programını resmi internet sitesinden duyurdu.

Kupanın yarı final ikinci maçları 7-8 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar ise 23-24 Nisan'da yapılacak.

Türkiye Kupası yarı final 2. maçlarının programı şu şekilde:

7 Mayıs Salı

Beşiktaş - Ankaragücü

8 Mayıs Çarşamba

Fatih Karagümrük - Trabzonspor