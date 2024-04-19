Türkiye Kupası yarı final 2. maçlarının programı açıklandı

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Türkiye Kupası'nda yarı final 2. maçlarının programı resmen belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakalarının programını resmi internet sitesinden duyurdu.
Kupanın yarı final ikinci maçları 7-8 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar ise 23-24 Nisan'da yapılacak.
Türkiye Kupası yarı final 2. maçlarının programı şu şekilde:
7 Mayıs Salı
Beşiktaş - Ankaragücü
8 Mayıs Çarşamba
Fatih Karagümrük - Trabzonspor
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