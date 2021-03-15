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    Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri

    TFF, Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında Fırat Aydınus düdük çalacak.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 10:23
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    Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri

    Süper Lig'de 30. hafta maçları sona ererken, gözler Türkiye Kupası'na çevrildi.

    Türkiye Futbol federasyonu, salı ve çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

    BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI AYDINUS'UN

    16 Mart Salı: Beşiktaş - Başakşehir - Fırat Aydınus

    17 Mart Çarşamba: Antalyaspor - Alanyaspor - Mustafa Öğretmenoğlu

    Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri #1

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