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Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri
TFF, Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında Fırat Aydınus düdük çalacak.
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 10:04
- Güncelleme : 15.03.2021 - 10:23
Süper Lig'de 30. hafta maçları sona ererken, gözler Türkiye Kupası'na çevrildi.
Türkiye Futbol federasyonu, salı ve çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.
BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI AYDINUS'UN
16 Mart Salı: Beşiktaş - Başakşehir - Fırat Aydınus
17 Mart Çarşamba: Antalyaspor - Alanyaspor - Mustafa Öğretmenoğlu