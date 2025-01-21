Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı belirlendi
İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nda grup aşaması ikinci maçlarının programını duyurdu.

Bu turda müsabakalar 4, 5 ve 6 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM

4 Şubat Salı

13.00 Kocaelispor - Sivasspor

15.30 Başakşehir - Çorum FK

18.00 Konyaspor - Eyüpspor

20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor

5 Şubat Çarşamba

13.00 İskenderunspor - Trabzonspor

15.30 Bodrum FK - Antalyaspor

18.00 Rizespor - Ankaragücü

20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

6 Şubat Perşembe

13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa

16.00 Boluspor - Galatasaray

18.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük

20.45 Göztepe - Gaziantep FK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor