Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı belirlendi

İHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nda grup aşaması ikinci maçlarının programını duyurdu.
Bu turda müsabakalar 4, 5 ve 6 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.
TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM
4 Şubat Salı
13.00 Kocaelispor - Sivasspor
15.30 Başakşehir - Çorum FK
18.00 Konyaspor - Eyüpspor
20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor
5 Şubat Çarşamba
13.00 İskenderunspor - Trabzonspor
15.30 Bodrum FK - Antalyaspor
18.00 Rizespor - Ankaragücü
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK
6 Şubat Perşembe
13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa
16.00 Boluspor - Galatasaray
18.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük
20.45 Göztepe - Gaziantep FK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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