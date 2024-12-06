Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakaları kura çekimi bugün federasyon ve kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Tur atlayan 29 takımın yanı sıra Süper Lig'den 5, 1. Lig'den ise 4 takımın mücadele edeceği 5. turda karşılaşmalar, 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

"TURNUVANIN CENTİLMENCE MAÇLARA SAHNE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Kura çekiminde bir konuşma yapan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin en köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası, en alt liglerdeki takımların, en üst seviyedeki takımlarla mücadele ederken futbolun birleştirici gücünü ortaya seriyor. Futbolun marka değerini artırmada kupa büyük bir rol üstleniyor. Kupada beşinci tura kalan ve bu turda turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvanın centilmence maçlara sahne olmasını temenni ediyorum.