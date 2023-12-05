Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 8 Aralık'ta gerçekleşecek Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi 8 Aralık Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AA

Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da TFF ve kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Son 32 turu başlayacak

Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)