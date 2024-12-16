Türkiye Kupası'nda 5. eleme turundaki maçları yönetecek hakemler duyuruldu

AA & Ensonhaber

Türkiye Kupası 5. eleme turundaki maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 17-18-19 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

YARIN

13.00 Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor: Ömer Tolga Güldibi

15.30 Konyaspor-Karacabey Belediyespor: Fatih Tokail

18.00 Rizespor-Vanspor: Volkan Bayarslan

20.30 Alanyaspor-Amedspor: Yasin Kol

18 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Ankara Keçiörengücü-Sivasspor: Çağdaş Altay

13.00 Muşspor-Antalyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

13.00 Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK: Ali Şansalan

13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK: İlker Yasin Avcı

13.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor: Ömer Faruk Gültekin

13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor: Yunus Dursun

15.30 Ümraniyespor-FatihKaragümrük: Mehmet Ali Özer

15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Ali Yılmaz

18.00 Menemen FK-Ankaragücü: Raşit Yorgancılar

20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK: Davut Dakul Çelik

19 ARALIK PERŞEMBE

13.00 İskenderunspor-Hatayspor: Reşat Onur Coşkunses

14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Anagold 24Erzincanspor-Çorum FK: Furkan Aksuoğlu

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

20.00 Bucaspor 1928-Göztepe: Ümit Öztürk