Türkiye Kupası'nda 5. eleme turundaki maçları yönetecek hakemler duyuruldu

Türkiye Kupası 5. eleme turundaki maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 17-18-19 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
YARIN
13.00 Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor: Ömer Tolga Güldibi
15.30 Konyaspor-Karacabey Belediyespor: Fatih Tokail
18.00 Rizespor-Vanspor: Volkan Bayarslan
20.30 Alanyaspor-Amedspor: Yasin Kol
18 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Ankara Keçiörengücü-Sivasspor: Çağdaş Altay
13.00 Muşspor-Antalyaspor: Yusuf Ziya Gündüz
13.00 Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK: Ali Şansalan
13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK: İlker Yasin Avcı
13.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor: Ömer Faruk Gültekin
13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor: Yunus Dursun
15.30 Ümraniyespor-FatihKaragümrük: Mehmet Ali Özer
15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Ali Yılmaz
18.00 Menemen FK-Ankaragücü: Raşit Yorgancılar
20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK: Davut Dakul Çelik
19 ARALIK PERŞEMBE
13.00 İskenderunspor-Hatayspor: Reşat Onur Coşkunses
14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor: Ömer Faruk Turtay
17.00 Anagold 24Erzincanspor-Çorum FK: Furkan Aksuoğlu
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
20.00 Bucaspor 1928-Göztepe: Ümit Öztürk
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