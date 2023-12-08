Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı 5. Tur kuraları çekildi.

ensonhaber.com

Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine 4. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 28 takım ile Süper Lig'de UEFA Kulüpler Arası müsabakalara katılım hakkı elde eden 4 takım olmak üzere toplam 32 takım katıldı.

Maçlar 9-11 Ocak tarihlerinde oynanacak

Beşiktaş ile Eyüpspor, Fenerbahçe ile Adanaspor, Galatasaray ile Ümraniyespor, Trabzonspor ile ise Manisa FK eşleşti.

Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. tur müsabakaları 9 - 11 Ocak tarihlerinde oynanacak.

İşte eşleşmeler

Sivasspor - Ankara Keçiörengücü

Alanyaspor - Samsunspor

Gaziantep FK - Bodrum FK

Beşiktaş - Eyüpspor

Fatih Karagümrük - Kırklarelispor

Fenerbahçe - Adanaspor

Trabzonspor - Manisa FK

Adana Demirspor - 24 Erzincanspor

Konyaspor - Göztepe

Kasımpaşa - Bandırmaspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Antalyaspor - Pendikspor

Galatasaray - Ümraniyespor

Hatayspor - Sakaryaspor

Başakşehir - Boluspor

Ankaragücü - Rizespor