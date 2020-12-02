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    Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı

    TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçlarının programı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 17:41
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 17:50
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    Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı

    Türkiye'nin iki numaralı kupası olan Türkiye Kupası'nda önceki hafta belli olan eşleşmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) programa ilişkin açıklama geldi.

    TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Türkiye Kupası 5. eleme turu maçlarının programı şöyle:

    15 Aralık Salı
    13.00 Kasımpaşa - Muğlaspor
    15.00 Rizespor - Eskişehirspor
    17.00 Yeni Malatya - Hekimoğlu Trabzon
    18.30 Göztepe - Bursaspor
    21.00 Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

    16 Aralık Çarşamba
    13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Esenler Erokspor
    14.00 Gaziantep FK - Kocaelispor
    16.00 Alanyaspor - Adanaspor
    18.15 Trabzonspor - Adana Demirspor
    21.00 Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor

    17 Aralık Perşembe
    13.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor
    13.00 Konyaspor - Altınordu
    15.00 Antalyaspor - Boluspor
    17.00 Sivasspor - Giresunspor
    19.00 Başakşehir - Turgutluspor
    21.00 Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu

    Türkiye Kupası nda 5. tur programı açıklandı #1

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