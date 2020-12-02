Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçlarının programı duyuruldu.

Türkiye'nin iki numaralı kupası olan Türkiye Kupası'nda önceki hafta belli olan eşleşmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) programa ilişkin açıklama geldi.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Türkiye Kupası 5. eleme turu maçlarının programı şöyle:

15 Aralık Salı

13.00 Kasımpaşa - Muğlaspor

15.00 Rizespor - Eskişehirspor

17.00 Yeni Malatya - Hekimoğlu Trabzon

18.30 Göztepe - Bursaspor

21.00 Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

16 Aralık Çarşamba

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Esenler Erokspor

14.00 Gaziantep FK - Kocaelispor

16.00 Alanyaspor - Adanaspor

18.15 Trabzonspor - Adana Demirspor

21.00 Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor

17 Aralık Perşembe

13.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor

13.00 Konyaspor - Altınordu

15.00 Antalyaspor - Boluspor

17.00 Sivasspor - Giresunspor

19.00 Başakşehir - Turgutluspor

21.00 Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu