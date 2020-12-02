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- Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı
Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı
- Haber Merkezi
- 02.12.2020 - 17:41
- Güncelleme : 02.12.2020 - 17:50
Türkiye'nin iki numaralı kupası olan Türkiye Kupası'nda önceki hafta belli olan eşleşmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) programa ilişkin açıklama geldi.
TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Türkiye Kupası 5. eleme turu maçlarının programı şöyle:
15 Aralık Salı
13.00 Kasımpaşa - Muğlaspor
15.00 Rizespor - Eskişehirspor
17.00 Yeni Malatya - Hekimoğlu Trabzon
18.30 Göztepe - Bursaspor
21.00 Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği
16 Aralık Çarşamba
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Esenler Erokspor
14.00 Gaziantep FK - Kocaelispor
16.00 Alanyaspor - Adanaspor
18.15 Trabzonspor - Adana Demirspor
21.00 Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor
17 Aralık Perşembe
13.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor
13.00 Konyaspor - Altınordu
15.00 Antalyaspor - Boluspor
17.00 Sivasspor - Giresunspor
19.00 Başakşehir - Turgutluspor
21.00 Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu