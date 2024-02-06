Türkiye Kupası'nda Ankaragücü, 24 Erzincanspor'u 5 golle eledi

Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının heyecanı sürüyor.
Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Süper Lig takımı Ankaragücü ile Bülent Akan yönetimindeki 2. Lig Kırmızı Grup ekibi 24 Erzincanspor karşı karşıya geldi.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 5-1'lik skorla ev sahibi Ankaragücü oldu.
Ankaragücü, rahat turladı
Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 37. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci, 44. dakikada Pedrinho, 51. dakikada Uros Radakovic, 65. dakikada Federico Macheda ve uzatma dakikalarında Astanakulov kaydetti.
24 Erzincanspor'un tek golü 58. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu'ndan geldi.
24 Erzincanspor elendi
Bu sonucun ardından Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. 24 Erzincanspor ise turnuvaya veda etti.
Ankaragücü'nün çeyrek finaldeki rakibi 12 Şubat'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.
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