Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş, 10. dakikada Keny Arroyo ile öne geçti. Antalyaspor, bu gole 64. dakikada Deni Milosevic ile cevap verdi. Beşiktaş, Rafa Silva'nın 76. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ta 10. dakikada fileleri havalandıran yeni transfer Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 9 puana yükseldi. Gruptaki tüm maçlarını kazanan Beşiktaş, lider olarak çeyrek finale yükseldi. Antalyaspor, 3 puanla turnuvaya veda etti.

ÇEYREK FİNALE DAİR...

Beşiktaş, grubunu lider bitirdi ve çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Beşiktaş, grup lideri olduğu için diğer gruplardan gelecek ikincilerden biriyle karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, liderlik avantajıyla tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçını sahasında oynayacak.