Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de nefes kesen bir haftanın ardından gözler bu kez Kupa'ya çevrildi.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor.

Öte yandan müsabakaları yönetecek hakemler de duyuruldu.

Buna göre Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

27 Şubat 2024 Salı

20:45 | Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

28 Şubat 2024 Çarşamba

17:30 | Trabzonspor - Başakşehir: Kadir Sağlam

20:45 | Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan

29 Şubat 2024 Perşembe

20:45 | Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler