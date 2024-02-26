Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri

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Süper Lig'de nefes kesen bir haftanın ardından gözler bu kez Kupa'ya çevrildi.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor.
Öte yandan müsabakaları yönetecek hakemler de duyuruldu.
Buna göre Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
27 Şubat 2024 Salı
20:45 | Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
28 Şubat 2024 Çarşamba
17:30 | Trabzonspor - Başakşehir: Kadir Sağlam
20:45 | Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan
29 Şubat 2024 Perşembe
20:45 | Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
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