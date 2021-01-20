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    Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı

    Türkiye'nin 2 numaralı kupası Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belirlendi. Maçlar 9-10-11 Şubat'ta oynanacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 13:24
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    Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı

    Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor...

    ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

    Çeyrek finalde Fenerbahçe-Başakşehir, Galatasaray-Alanyaspor, Sivasspor-Antalyaspor ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarının programı belli oldu.

    Türkiye Kupası nda çeyrek final programı #1

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