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Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı
Türkiye'nin 2 numaralı kupası Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belirlendi. Maçlar 9-10-11 Şubat'ta oynanacak.
- Haber Merkezi
- 20.01.2021 - 13:16
- Güncelleme : 20.01.2021 - 13:24
Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor...
ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
Çeyrek finalde Fenerbahçe-Başakşehir, Galatasaray-Alanyaspor, Sivasspor-Antalyaspor ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarının programı belli oldu.