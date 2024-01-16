Türkiye Kupası'nda Hatayspor, Sakaryaspor'u saf dışı bıraktı Hatayspor, Türkiye Kupası 5. tur maçında Sakaryaspor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek son 16'ya yükseldi.

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Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Volkan Demirel'in çalıştırdığı Süper Lig ekibi Hatayspor ile Tuncay Şanlı yönetimindeki 1. Lig takımı Sakaryaspor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor, 5-1'lik skorla kazandı.

Hatayspor, 5 golle turladı

Karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 4, 23, 31 ve 90. dakikada Carlos Strandberg ile 41. dakikada Fisayo Dele-Bashiru attı.

Sakaryaspor'un tek golü 19. dakikada Zdravko Dimitrov'dan geldi.

Bu sonucun ardından Hatayspor, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Sakaryaspor ise turnuvaya veda etti.

Volkan Demirel ve Tuncay Şanlı bu kez rakip oldu

Bu maçta ise gözler yedek kulübelerine çevrildi.

2002-2007 yılları arasında Fenerbahçe'de birlikte forma giyen Tuncay Şanlı ve Volkan Demirel, bu kez birbirlerine rakip oldu.

A Milli Takım'da da yıllarca birlikte oynayan ikili Hatayspor ve Sakaryaspor'un başarısı için mücadele etti.