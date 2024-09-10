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Türkiye Kupası



Türkiye Kupası'nda heyecan iki maçla başladı

Türkiye Kupası'nda heyecan iki maçla başladı Türkiye Kupası 1. Tur'u iki maçla başlarken, Kilis Belediyespor ve Düzcespor üst tura yükseldi.