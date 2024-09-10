Türkiye Kupası'nda heyecan iki maçla başladı
İHA

Türkiye Kupası'nda heyecan bugün oynanan iki maçla başladı.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Belediyespor, deplasmanda TFF 3. Lig takımı İstiklalspor ile karşılaştı.

Kilis ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılarak tur atladı.

DÜZCESPOR DA TURLADI

Günün diğer maçında 3. Lig ekibi Düzcespor, Sinopspor'a konuk oldu.

Kırmızı-lacivertli ekip, Fatih Gök ve Sercan Uslu'nun golleriyle deplasmanda 2-0 kazandı ve adını üst tura yazdırdı.

YARIN 12 MAÇ YAPILACAK

Türkiye Kupası'nda 1. Tur yarın oynanacak 12 karşılaşma ile devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editör