Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı açıklandı

Haber Merkezi
Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, kupa heyecanı 7 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
İLK HAFTA PROGRAMI
7 Ocak Salı
13.00 Ankaragücü - İskenderunspor
15.30 Fatih Karagümrük - Rizespor
19.00 Sivasspor - Beşiktaş
21.00 Antalyaspor - Kocaelispor
8 Ocak Çarşamba
13.00 Kırklarelispor - Bodrum FK
15.30 Eyüpspor - Boluspor
18.00 Trabzonspor - Alanyaspor
20.30 Galatasaray - Başakşehir
9 Ocak Perşembe
13.00 Erzurumspor - Göztepe
15.30 Çorum FK - Konyaspor
18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor
20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe
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