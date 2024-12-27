Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı açıklandı
Haber Merkezi

Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, kupa heyecanı 7 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

İLK HAFTA PROGRAMI

7 Ocak Salı

13.00 Ankaragücü - İskenderunspor

15.30 Fatih Karagümrük - Rizespor

19.00 Sivasspor - Beşiktaş

21.00 Antalyaspor - Kocaelispor

8 Ocak Çarşamba

13.00 Kırklarelispor - Bodrum FK

15.30 Eyüpspor - Boluspor

18.00 Trabzonspor - Alanyaspor

20.30 Galatasaray - Başakşehir

9 Ocak Perşembe

13.00 Erzurumspor - Göztepe

15.30 Çorum FK - Konyaspor

18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor

20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

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Emre Çalışkan
Editor