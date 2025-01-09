Türkiye Kupası'nda ilk hafta sona erdi
AA & Ensonhaber

Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları sona erdi.

Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

A Grubu'nda Trabzonspor, B Grubu'nda Gaziantep FK, C Grubu'nda Konyaspor ve D Grubu'nda Antalyaspor, haftayı lider kapattı.

Kupanın ilk haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar, oluşan puan ve 2. haftanın programı şöyle:

A Grubu:

Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1

Fatih Karagümrük-Rizespor: 1-0

Trabzonspor-Alanyaspor: 3-0

B Grubu:

Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1

Gaziantep FK-İstanbulspor: 4-0

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3

C Grubu:

Eyüpspor-Boluspor: 1-0

Galatasaray-Başakşehir: 2-2

Çorum FK-Konyaspor: 0-1

D Grubu:

Sivasspor-Beşiktaş: 0-1

Antalyaspor-Kocaelispor: 3-1

Kırklarelispor-Bodrum FK: 4-4

A Grubu:

İskenderunspor-Trabzonspor

Alanyaspor-Fatih Karagümrük

Rizespor-Ankaragücü

B Grubu:

Fenerbahçe-Erzurumspor FK

İstanbulspor-Kasımpaşa

Göztepe-Gaziantep FK

C Grubu:

Boluspor-Galatasaray

Başakşehir-Çorum FK

Konyaspor-Eyüpspor

D Grubu:

Beşiktaş-Kırklarelispor

Kocaelispor-Sivasspor

Bodrum FK-Antalyaspor

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Emre Çalışkan
Editor