Türkiye Kupası'nda ilk hafta sona erdi

Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları sona erdi.
Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
A Grubu'nda Trabzonspor, B Grubu'nda Gaziantep FK, C Grubu'nda Konyaspor ve D Grubu'nda Antalyaspor, haftayı lider kapattı.
Kupanın ilk haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar, oluşan puan ve 2. haftanın programı şöyle:
A Grubu:
Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1
Fatih Karagümrük-Rizespor: 1-0
Trabzonspor-Alanyaspor: 3-0
B Grubu:
Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1
Gaziantep FK-İstanbulspor: 4-0
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3
C Grubu:
Eyüpspor-Boluspor: 1-0
Galatasaray-Başakşehir: 2-2
Çorum FK-Konyaspor: 0-1
D Grubu:
Sivasspor-Beşiktaş: 0-1
Antalyaspor-Kocaelispor: 3-1
Kırklarelispor-Bodrum FK: 4-4
A Grubu:
İskenderunspor-Trabzonspor
Alanyaspor-Fatih Karagümrük
Rizespor-Ankaragücü
B Grubu:
Fenerbahçe-Erzurumspor FK
İstanbulspor-Kasımpaşa
Göztepe-Gaziantep FK
C Grubu:
Boluspor-Galatasaray
Başakşehir-Çorum FK
Konyaspor-Eyüpspor
D Grubu:
Beşiktaş-Kırklarelispor
Kocaelispor-Sivasspor
Bodrum FK-Antalyaspor
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