Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak

AA
Türkiye Kupası'ndaki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.
Kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılacak
Son 16 turunda oynanacak maçların ardından çeyrek finale yükselecek 8 kulübün temsilcisinin katılacağı kura çekimi, A Spor'dan naklen yayınlanacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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