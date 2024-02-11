Türkiye Kupası'nda kura heyecanı

İHA
Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final kura heyecanı yarın saat 14.00’te yaşanacak.
TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak kura çekiminde eşleşmeler belli olacak.
Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüyle oynanacak.
8 takım şampiyonluk için mücadele edecek
Kurada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak yer alıyor.
Konyaspor, Trabzonspor, Ankaragücü ve Fatih Karagümrük ise seri başı takımlardan biriyle eşleşecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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