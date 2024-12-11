Türkiye Kupası'nda maç programı duyuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası 5. Eleme Turu mücadelelerinin programını duyurdu.
Bu turda maçlar 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak.
TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI
17 Aralık Salı
13.00 Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor
15.30 Konyaspor-Karacabey Belediyespor
18.00 Rizespor-Vanspor FK
20.30 Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler
18 Aralık Çarşamba
13.00 Ankara Keçiörengücü-Sivasspor
13.00 Muşspor-Antalyaspor
13.00 Kastamonuspor-Bodrum FK
13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK
13.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor
13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor
15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor
15.30 Ümraniyespor-Fatih Karagümrük
18.00 Menemen FK-Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor
19 Aralık Perşembe
13.00 İskenderunspor-Hatayspor
14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa
17.00 24Erzincanspor-Çorum FK
20.00 Bucaspor 1928-Göztepe
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