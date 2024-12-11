Türkiye Kupası'nda maç programı duyuruldu
İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası 5. Eleme Turu mücadelelerinin programını duyurdu.

Bu turda maçlar 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI

17 Aralık Salı

13.00 Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor

15.30 Konyaspor-Karacabey Belediyespor

18.00 Rizespor-Vanspor FK

20.30 Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler

18 Aralık Çarşamba

13.00 Ankara Keçiörengücü-Sivasspor

13.00 Muşspor-Antalyaspor

13.00 Kastamonuspor-Bodrum FK

13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK

13.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor

13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor

15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor

15.30 Ümraniyespor-Fatih Karagümrük

18.00 Menemen FK-Ankaragücü

20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor

19 Aralık Perşembe

13.00 İskenderunspor-Hatayspor

14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa

17.00 24Erzincanspor-Çorum FK

20.00 Bucaspor 1928-Göztepe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor