Türkiye Kupası'nda program belirlendi

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Son 16 turunun sona erdiği Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının heyecanı yaşanacak.
Geçtiğimiz turda rakiplerini eleyen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor, Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Konyaspor yarı finale çıkmak için mücadele edecek.
Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Çeyrek final maçları 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Program şu şekilde:
27 Şubat Salı
20.45 Ankaragücü - Fenerbahçe
28 Şubat Çarşamba
17.30 Trabzonspor - Başakşehir
20.45 Beşiktaş - Konyaspor
29 Şubat Perşembe
20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük
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