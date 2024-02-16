Türkiye Kupası'nda program belirlendi
ensonhaber.com

Son 16 turunun sona erdiği Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının heyecanı yaşanacak.

Geçtiğimiz turda rakiplerini eleyen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor, Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Konyaspor yarı finale çıkmak için mücadele edecek.

Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Çeyrek final maçları 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Program şu şekilde:

27 Şubat Salı

20.45 Ankaragücü - Fenerbahçe

28 Şubat Çarşamba

17.30 Trabzonspor - Başakşehir

20.45 Beşiktaş - Konyaspor

29 Şubat Perşembe

20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük