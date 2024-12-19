Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler: Maçı balkonda izlediler

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Türkiye Kupası 5. Tur Eleme maçında İskenderunspor, Atakaş Hatayspor’u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Mücadeledeki tek gol, 43. dakikada Hataysporlu Görkem Sağlam’ın kendi kalesine attığı golle geldi. Bu sonuçla Hatayspor kupaya veda etti.

BALKONDAN MAÇA DESTEK

Maçın en dikkat çeken detaylarından biri, her yıl olduğu gibi evlerinin balkonlarından maçı izleyen taraftarlar oldu.

Coşkulu destekleriyle iki ekibe de moral veren taraftarlar, mücadeleye renk kattı.