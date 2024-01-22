Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Kupada bu turun kura çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

Kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

İşte eşleşme sonuçları:

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Antalyaspor - Beşiktaş

Karagümrük - Samsunspor

Ankaragücü - Erzincanspor

Galatasaray - Bandırmaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

Kupada son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Bu turda oynanacak maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli olacak.