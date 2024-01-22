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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Kupada bu turun kura çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.
Kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
İşte eşleşme sonuçları:
Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Hatayspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Antalyaspor - Beşiktaş
Karagümrük - Samsunspor
Ankaragücü - Erzincanspor
Galatasaray - Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?
Kupada son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Bu turda oynanacak maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli olacak.
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