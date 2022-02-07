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    Türkiye Kupası'nda son 16 turu hakemleri

    Türkiye Kupası son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 14:48
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    Türkiye Kupası'nda son 16 turu hakemleri

    Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu heyecanı 8 Şubat Salı, 9 Şubat Çarşamba ve 10 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, görev yapacak hakemler de belli oldu.

    Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

    8 ŞUBAT SALI

    14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Fırat Aydınus

    17.30 Fatih Karagümrük - İH Konyaspor: Ali Şansalan

    20.30 Fenerbahçe - Kayserispor: Arda Kardeşler

    Türkiye Kupası nda son 16 turu hakemleri #1

    9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

    13.30 RY Bandırmaspor - DG Sivasspor: Volkan Bayarslan

    17.30 Hatayspor - FT Antalyaspor: Mert Güzenge

    20.30 Denizlispor - Trabzonspor : Alper Ulusoy

    Türkiye Kupası nda son 16 turu hakemleri #2

    10 ŞUBAT PERŞEMBE

    17.30 A. Alanyaspor - Adana Demirspor: Ümit Öztürk

    20.30 Beşiktaş - Göztepe: Yasin Kol

    Türkiye Kupası nda son 16 turu hakemleri #3


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