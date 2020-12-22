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Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı

Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı

Türkiye'nin lig dışındaki bir diğer önemli kupası olan Türkiye Kupası'nın 12,13 ve 14 Ocak'ta oynanacak olan maçlarının programı belli oldu.