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    Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı

    Türkiye'nin lig dışındaki bir diğer önemli kupası olan Türkiye Kupası'nın 12,13 ve 14 Ocak'ta oynanacak olan maçlarının programı belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 16:20
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 16:37
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    Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı

    Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

    Türkiye Kupası nda son 16 turu programı #1

    12 Ocak Salı:

    15.45 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    18.45 Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

    20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

    13 Ocak Çarşamba:

    15.45 Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

    18.45 Tuzlaspor-Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)

    20.45 Beşiktaş-Rizespor (Vodafone Park)

    14 Ocak Perşembe:

    18.45 Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

    20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Şükrü Saraçoğlu)

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