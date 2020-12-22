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Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı
Türkiye'nin lig dışındaki bir diğer önemli kupası olan Türkiye Kupası'nın 12,13 ve 14 Ocak'ta oynanacak olan maçlarının programı belli oldu.
- Haber Merkezi
- 22.12.2020 - 16:20
- Güncelleme : 22.12.2020 - 16:37
Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:
12 Ocak Salı:
15.45 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.45 Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)
20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
13 Ocak Çarşamba:
15.45 Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
18.45 Tuzlaspor-Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)
20.45 Beşiktaş-Rizespor (Vodafone Park)
14 Ocak Perşembe:
18.45 Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Şükrü Saraçoğlu)