Türkiye Kupası'nda son 16 turu takvimi açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nın son 16 turunun programını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 6-8 Şubat tarihleri arasında oynanacak.
Son 16 turu, tek maç eleme sistemine göre gerçekleşecek.
İşte maç programı:
6 Şubat Salı
14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor
17.30 Ankaragücü - 24Erzicanspor
20.45 Galatasaray - Bandırmaspor
7 Şubat Çarşamba
14.30 Sivasspor - Konyaspor
17.30 Başakşehir - Hatayspor
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe
8 Şubat Perşembe
17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş
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