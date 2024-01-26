Türkiye Kupası'nda son 16 turu takvimi açıklandı
ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nın son 16 turunun programını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 6-8 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

Son 16 turu, tek maç eleme sistemine göre gerçekleşecek.

İşte maç programı:

6 Şubat Salı

14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor

17.30 Ankaragücü - 24Erzicanspor

20.45 Galatasaray - Bandırmaspor

7 Şubat Çarşamba

14.30 Sivasspor - Konyaspor

17.30 Başakşehir - Hatayspor

20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe

8 Şubat Perşembe

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor

20.45 Antalyaspor - Beşiktaş