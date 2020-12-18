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Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar
- Haber Merkezi
- 18.12.2020 - 08:50
- Güncelleme : 18.12.2020 - 08:57
Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Dün oynanan 5. tur karşılaşmalarının ardından, adını son 16'ya yazdıran tüm takımlar netleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sonra 16 kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacak.
YİNE TEK MAÇ ELEME SİSTEMİYLE OYNANACAK
Karşılaşmalar, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.
SERİ BAŞI OLANLAR
Başakşehir
Beşiktaş
Sivasspor
Alanyaspor
Galatasaray
Fenerbahçe
Gaziantep FK
Antalyaspor
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
Kasımpaşa
Rizespor
Malatyaspor
Konyaspor
BB Erzurumspor
Bursaspor
Adana Demirspor
Tuzlaspor