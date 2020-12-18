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    Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar

    Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar

    Türkiye Kupası'nda dün oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar netleşti. Bugün yapılacak kura çekiminin ardından yeni eşleşmeler belli olacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2020 - 08:50
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 08:57
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    Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

    Dün oynanan 5. tur karşılaşmalarının ardından, adını son 16'ya yazdıran tüm takımlar netleşti.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sonra 16 kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacak.

    YİNE TEK MAÇ ELEME SİSTEMİYLE OYNANACAK

    Karşılaşmalar, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

    Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

    Türkiye Kupası nda son 16 ya kalan takımlar #1

    SERİ BAŞI OLANLAR

    Başakşehir
    Beşiktaş
    Sivasspor
    Alanyaspor
    Galatasaray
    Fenerbahçe
    Gaziantep FK
    Antalyaspor

    SERİ BAŞI OLMAYANLAR

    Kasımpaşa
    Rizespor
    Malatyaspor
    Konyaspor
    BB Erzurumspor
    Bursaspor
    Adana Demirspor
    Tuzlaspor

    Türkiye Kupası nda son 16 ya kalan takımlar #2

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