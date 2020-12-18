Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar

Türkiye Kupası'nda dün oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar netleşti. Bugün yapılacak kura çekiminin ardından yeni eşleşmeler belli olacak.

Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Dün oynanan 5. tur karşılaşmalarının ardından, adını son 16'ya yazdıran tüm takımlar netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sonra 16 kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacak.

YİNE TEK MAÇ ELEME SİSTEMİYLE OYNANACAK

Karşılaşmalar, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

SERİ BAŞI OLANLAR

Başakşehir

Beşiktaş

Sivasspor

Alanyaspor

Galatasaray

Fenerbahçe

Gaziantep FK

Antalyaspor

SERİ BAŞI OLMAYANLAR



Kasımpaşa

Rizespor

Malatyaspor

Konyaspor

BB Erzurumspor

Bursaspor

Adana Demirspor

Tuzlaspor