Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselen takımlar belli oldu

Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmaları, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Süper Lig'den Fatih Karagümrük, Hatayspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Antalyaspor, Başakşehir, Gaziantep FK, Samsunspor, Fenerbahçe, Sivasspor, Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray turu geçen taraflar olurken, 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ve Gençlerbirliği, son 16 turuna kaldı.
Bandırmaspor ve Gençlerbirliği son 16'da
Bandırmaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla geçerken, Gençlerbirliği de Kayserispor'u rakip sahada 2-1 yenerek tur atladı.
TFF 2. Lig'in tek temsilcisi 24 Erzincanspor
Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig'den yoluna devam eden tek ekip Anagold 24Erzincanspor oldu.
Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-siyahlı takım, normal süresi 2-2 biten mücadeleyi penaltı atışlarında 7-6 kazanarak üst tura yükselmeyi başardı.
Kura çekimi 22 Ocak'ta
Son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.
Toplu sonuçlar
Türkiye Kupası 5. tur maçlarının sonuçları şu şekilde:
Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: 2-0
Kasımpaşa-Bandırmaspor: 0-1
Hatayspor-Sakaryaspor: 5-1
Ankaragücü-Rizespor: 3-1
Beşiktaş-Eyüpspor: 4-0
Antalyaspor-Pendikspor: 2-1
Başakşehir-Boluspor: 1-0
Gaziantep FK-Bodrum FK: 1-0
Alanyaspor-Samsunspor: 1-3 (Normal süre 1-1)
Adana Demirspor-24 Erzincanspor: 2-2 (Penaltılar: 6-7)
Fenerbahçe-Adanaspor: 6-0
Sivasspor-Ankara Keçiörengücü: 3-2
Kayserispor-Gençlerbirliği: 1-2
Konyaspor-Göztepe: 2-1 (Normal süre 1-1)
Trabzonspor-Manisa FK: 3-1
Galatasaray-Ümraniyespor: 4-1Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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