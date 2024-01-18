Haberler



Türkiye Kupası



Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselen takımlar belli oldu

Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselen takımlar belli oldu Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının tamamlanmasıyla son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Son 16 turunda Süper Lig'den 13, 1. Lig'den 2 ve TFF 2. Lig'den bir ekip yer alıyor.