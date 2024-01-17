Türkiye Kupası'nda sürpriz! Adana Demirspor, 2 Lig ekibi 24 Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında 24 Erzincanspor'a penaltılar sonucunda yenilerek turnuvaya veda etti.

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Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Serkan Damla yönetimindeki Süper Lig takımı Adana Demirspor ile Bülent Akan'ın çalıştırdığı 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada büyük bir sürpriz yaşandı. Konuk ekip 24 Erzincanspor, Adana Demirspor'u penaltılarla mağlup ederek tur atladı.

Normal süre ve uzatmalarda eşitlik bozulmadı

24 Erzincanspor 65. dakikada Ziya Alkurt ve 77. dakikada Özkan Yiğiter ile 2-0 öne geçti. Adana Demirspor, 89. dakikada Edouard Michut ve 90+1. dakikada Emre Akbaba ile geri döndü.

Karşılaşma 2-2'lik eşitliğin ardından uzatmalara gitti. Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Adana Demirspor, penaltılarda elendi

24 Erzincanspor, penaltılarda Adana Demirspor'a 7-6'lık üstünlük sağladı ve kupada son 16 turuna yükseldi. Adana Demirspor, kupaya veda etti.