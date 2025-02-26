Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'dan Çaykur Rize'ye 5 gol

Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk eti. Ev sahibi ekip, sahadan 5-2 galip ayrıldı.
İLK YARIDA BORDO MAVİLİLERDEN 3 GOL
11. dakikada Mendy'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Ivo Grbic'de kaldı.
13.dakikada Trabzonspor'un ön alan baskısı sonucu kazandığı topta Banza, ceza sahası içindeki Lundstram'ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Ivo Grbic'den döndü. Dönen topu Lundstram kaleci'nin sağından ağalarla buluşturdu. 1-0
40.dakikada.Savic'in savunma arkasına uzun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Vısca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic'in sağından ağalarla buluşytu. 2-0
45.dakikada Mendy'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic'in sağından ağalarla buluştu. 3-0
GOLLER 2. YARI DA DEVAM ETTİ
59. dakikada Muhammed Cham, farkı 4'e çıkardı. 63. dakikada Rize ekibi, kazandığı penaltıda Vaclav Jurecka'nın golüyle farkı 3'e indirse de 83'te Simon Barza, Trabzonspor'un 5. golünü kaydetti.
Casper Hojer Nielsen'in 89'da topu ağlara göndermesi, teselliden öteye geçemedi.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 5-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla bordo mavililer, A Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 7'ye çıkararak liderliğe yükseldi.
Trabzonspor: 5 - Çaykur Rizespor: 2
Stat: Papara Park
Hakemler: Ümit Öztürk (Dk. 79 Davut Dakul Çelik), Süleyman Özay, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 87 Ali Şahin Yılmaz), Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 65 Arif Boşluk), Mendy, Lundstram, Zubkov (Dk. 38 Cham), Visca (Dk. 65 Cihan Çanak), Sikan, Banza (Dk. 87 Ozan Tufan)
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin (Dk. 46 Hojer), Samet Akaydin, Mocsi, Mithat Pala, Buljubasic, Berkay Özcan, Ghezzal (Dk. 46 Zeqiri-Dk. 67 Ayberk Karapo), Abdülkadir Ömür, Akintola (Dk. 46 Varesanovic), Sowe (Dk. 46 Jurecka)
Goller: Dk. 14 Lundstram, Dk. 41 Visca, Dk. 45 Mendy, Dk. 59 Cham, Dk. 83 Banza (Trabzonspor) Dk. 63 Jurecka (Penaltıdan), Dk. 89 Hojer (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Buljubasic, Dk. 58 Mithat Pala, Dk. 69 Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor) Dk. 35 Batagov (Trabzonspor)
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