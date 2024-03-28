Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının tarihi duyuruldu Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları ve final karşılaşmasının tarihlerini açıkladı.

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Beşiktaş-Ankaragücü ve Trabzonspor-Fatih Karagümrük eşleşmelerin ortaya çıktığı Türkiye Kupası yarı finalinde maç programları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk maçları 23-24 Nisan, ikinci maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Final maçı da 23 Mayıs tarihinde oynanacak.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı da açıklandı.

İlk maçların programı şöyle:

23 Nisan Salı:

20.30 Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

24 Nisan Çarşamba:

20.30 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Akyazı)

8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final rövanş maçlarının müsabaka programı ise daha sonra açıklanacak.