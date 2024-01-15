Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri duyuruldu

İHA
Türkiye Kupası 5. Tur maçları yarın, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Perşembe günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yarınki mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Kupası 5 Turu'nda 16 Ocak Salı programı ve hakemler şöyle:
13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu
15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
17.00 Hatayspor - Sakaryaspor: Ali Yılmaz
19.00 Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
21.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Murat ErdoğanHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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