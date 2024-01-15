Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri duyuruldu
İHA

Türkiye Kupası 5. Tur maçları yarın, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yarınki mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası 5 Turu'nda 16 Ocak Salı programı ve hakemler şöyle:

13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu

15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

17.00 Hatayspor - Sakaryaspor: Ali Yılmaz

19.00 Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

21.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Murat Erdoğan

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)