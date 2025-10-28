Türkiye Kupası'nda yarın ve perşembe günü oynanacak maçların hakemleri duyuruldu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nın 3. turunda kalan iki günde yapılacak maçlar ve görev alacak hakemler belirlendi.

Yarın ve 30 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler isimlendirildi.

İsimlendirilmiş hakemlerden bazıları: Levent Gümüşdere, Yalçın Taşkınfurat ve Furkan Aksuoğlu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Futbolda Türkiye Kupası 3. turunda yarın ve 30 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupanın 3. turunda kalan iki günde yapılacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle: YARIN 12.00 Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı: Levent Gümüşdere 13.00 Kahta 02-Kasımpaşa: Gürcan Hasova 13.30 Muşspor-Menemen FK: Enver Aydın 13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: Doğu Yılmaz 13.30 Çankayaspor-1461 Trabzon FK: Yunus Emre Çakar 13.30 Erciyes 38 FK-Ankara Keçiörengücü: Süleyman Bahadır 13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: Yalçın Taşkınfurat 13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Direnç Tonusluoğlu 15.00 Bursa Yıldırımspor-Alanyaspor: Furkan Aksuoğlu 15.30 Pendikspor-Çorluspor 1947: Burak Pakkan 15.30 Çorum FK-Kütahyaspor: Burak Demirkıran 15.30 Orduspor 1967-Erbaaspor: Berkay Ağış 18.00 Manisa FK-Muğlaspor: Ayberk Demirbaş 20.30 Antalyaspor-Bursaspor: Muhammet Ali Metoğlu 30 EKİM PERŞEMBE 13.00 Karaköprü Belediyespor-Rizespor: Turgut Doman 13.00 Esenler Erokspor-Ağrı 1970: Ömer Faruk Gültekin 13.30 1926 Bulancakspor-Iğdır FK: Reşat Onur Coşkunses 14.45 Zonguldakspor-Bodrum FK: Berkay Erdemir 18.00 Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu: Asen Albayrak 20.30 Konyaspor-12 Bingölspor: Fevzi Erdem Akbaş Eshspor Haberleri Jose Mourinho'dan itiraf: Fenerbahçe sonrası beklemiyordum!

