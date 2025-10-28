Abone ol: Google News

Türkiye Kupası'nda yarın ve perşembe günü oynanacak maçların hakemleri duyuruldu

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nın 3. turunda kalan iki günde yapılacak maçlar ve görev alacak hakemler belirlendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 16:58
Türkiye Kupası'nda yarın ve perşembe günü oynanacak maçların hakemleri duyuruldu
  • Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası 3. turunda kalan iki gün için maç programı ve hakem atamalarını açıkladı.
  • Yarın ve 30 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler isimlendirildi.
  • İsimlendirilmiş hakemlerden bazıları: Levent Gümüşdere, Yalçın Taşkınfurat ve Furkan Aksuoğlu.

Futbolda Türkiye Kupası 3. turunda yarın ve 30 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupanın 3. turunda kalan iki günde yapılacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

12.00 Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı: Levent Gümüşdere

13.00 Kahta 02-Kasımpaşa: Gürcan Hasova

13.30 Muşspor-Menemen FK: Enver Aydın

13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: Doğu Yılmaz

13.30 Çankayaspor-1461 Trabzon FK: Yunus Emre Çakar

13.30 Erciyes 38 FK-Ankara Keçiörengücü: Süleyman Bahadır

13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: Yalçın Taşkınfurat

13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Direnç Tonusluoğlu

15.00 Bursa Yıldırımspor-Alanyaspor: Furkan Aksuoğlu

15.30 Pendikspor-Çorluspor 1947: Burak Pakkan

15.30 Çorum FK-Kütahyaspor: Burak Demirkıran

15.30 Orduspor 1967-Erbaaspor: Berkay Ağış

18.00 Manisa FK-Muğlaspor: Ayberk Demirbaş

20.30 Antalyaspor-Bursaspor: Muhammet Ali Metoğlu

30 EKİM PERŞEMBE

13.00 Karaköprü Belediyespor-Rizespor: Turgut Doman

13.00 Esenler Erokspor-Ağrı 1970: Ömer Faruk Gültekin

13.30 1926 Bulancakspor-Iğdır FK: Reşat Onur Coşkunses

14.45 Zonguldakspor-Bodrum FK: Berkay Erdemir

18.00 Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu: Asen Albayrak

20.30 Konyaspor-12 Bingölspor: Fevzi Erdem Akbaş

Eshspor Haberleri