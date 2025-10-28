Türkiye Kupası'nda yarın ve perşembe günü oynanacak maçların hakemleri duyuruldu

- Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası 3. turunda kalan iki gün için maç programı ve hakem atamalarını açıkladı.
- Yarın ve 30 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler isimlendirildi.
- İsimlendirilmiş hakemlerden bazıları: Levent Gümüşdere, Yalçın Taşkınfurat ve Furkan Aksuoğlu.
Futbolda Türkiye Kupası 3. turunda yarın ve 30 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupanın 3. turunda kalan iki günde yapılacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
12.00 Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı: Levent Gümüşdere
13.00 Kahta 02-Kasımpaşa: Gürcan Hasova
13.30 Muşspor-Menemen FK: Enver Aydın
13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: Doğu Yılmaz
13.30 Çankayaspor-1461 Trabzon FK: Yunus Emre Çakar
13.30 Erciyes 38 FK-Ankara Keçiörengücü: Süleyman Bahadır
13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: Yalçın Taşkınfurat
13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Direnç Tonusluoğlu
15.00 Bursa Yıldırımspor-Alanyaspor: Furkan Aksuoğlu
15.30 Pendikspor-Çorluspor 1947: Burak Pakkan
15.30 Çorum FK-Kütahyaspor: Burak Demirkıran
15.30 Orduspor 1967-Erbaaspor: Berkay Ağış
18.00 Manisa FK-Muğlaspor: Ayberk Demirbaş
20.30 Antalyaspor-Bursaspor: Muhammet Ali Metoğlu
30 EKİM PERŞEMBE
13.00 Karaköprü Belediyespor-Rizespor: Turgut Doman
13.00 Esenler Erokspor-Ağrı 1970: Ömer Faruk Gültekin
13.30 1926 Bulancakspor-Iğdır FK: Reşat Onur Coşkunses
14.45 Zonguldakspor-Bodrum FK: Berkay Erdemir
18.00 Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu: Asen Albayrak
20.30 Konyaspor-12 Bingölspor: Fevzi Erdem Akbaş