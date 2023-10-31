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Türkiye Kupası'nda yine enteresan anlar! Kedi sahaya girdi görenler şaştı kaldı

Türkiye Kupası'nda yine enteresan anlar! Kedi sahaya girdi görenler şaştı kaldı Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0 yenen Kasımpaşa, 4. tura yükseldi. Maçın 56. dakikasında ise bir kedi sahaya girerek kaleye geçti. Yaşanan bu anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.