Türkiye Kupası'nda yine enteresan anlar! Kedi sahaya girdi görenler şaştı kaldı

Türkiye Kupası 3. turunda Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa, konuk ettiği TFF 2. Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor'u ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve hakem İlker Yasin Avcı'nın düdük çaldığı mücadelede lacivert-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Yasin Özcan, 29'uncu dakikada penaltıdan Winck ve 45+2'nci dakikada Selim Dilli kaydetti.
Kedi, sahaya girdi
Karşılamanın ikinci yarısında ise ortaya çok renkli görüntüler çıktı. İstanbul'da oynanan mücadelenin 56. dakikasında sahaya giren bir kedi, Kasımpaşa'nın hücum yaptığı kalenin arkasındaki filelere takıldı.
Lacivert-beyazlı futbolcu Driess Sadiki'nin şut çektiği sırada ağların arasında olan kedi, hakemin oyunun durdurmasının ardından kurtarıldı.
Bu görüntüler ise izleyenleri bir hayli şaşırttı. Sosyal medyada ortaya çıkan bu görüntü kısa süre içerisinde yankı uyandırdı.
(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış