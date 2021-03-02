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    Türkiye Kupası yarı final programı

    TFF, Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Beşiktaş-Başakşehir ve Antalyaspor-Alanyaspor maçlarının programını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 17:49
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    Türkiye Kupası yarı final programı

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 30, 31, 32, 33 ve 34. haftalar ile Türkiye Kupası yarı final maçlarının programını resmi internet sitesinden duyurdu.

    MAÇLAR 16 VE 17 MART'TA

    Yapılan açıklamada, Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin 16 Mart Salı, Antalyaspor-Alanyaspor karşılaşmasının ise 17 Mart Çarşamba günü oynanacağı duyuruldu.

    İki maç da 20.45'te başlayacak.

    Türkiye Kupası yarı final programı #1

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